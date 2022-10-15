В субботу в 10-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 10-й тур

Эмполи – Монца – 1:0

Гол: Хаас, 11

Удаление: Ровелла, 90+5 (Монца, красная карточка)

Тормно – Ювентус – начало матча в 19:00

Малиновский красноречиво отреагировал на слухи о продлении контракта с Аталантой

В первом матче дня Эмполи принимал Монцу. Хозяева вышли вперед уже в начале встречи – на добивании удачно сыграл Хаас. В середине тайма Дестро мог удваивать, но после подачи со штрафного попал в правую стойку.

После отдыха "синие" прибавили и удвоили прямым удар со штрафного. Однако Дестро умудрился залезть в офсайд и взятие ворот было отменено. Через 5 минут чудом не забила Монца – Донати расстреливал ворота Викарио в упор, но сфера на линии попала в лицо защитнику и тот ценой травмы спас свою команду. Байрами в середине второй сорокапятиминутки бил из пределов штрафной – мяч просвистел мимо стойки. На предпоследней минуте Викарио в невероятном прыжке потянул с угла удар от Д'Алессандро в упор. Уже в добавленное время гости остались в меньшинстве – Ровелла заработал удаление после драки.

Победа принесла Эмполи 11 очков и подняла на одиннадцатую строчку турнирной таблицы Серии А, Монца с 10 баллами стала тринадцатой.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ