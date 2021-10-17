Эмполи уступил Аталанте в 8-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

В первом тайме дублем отметился Йосип Иличич, особенно заслуживает внимания второй гол словенца. Эмполи же ответил результативным выстрелом Федерико Ди Франческо. После перерыва Аталанта утроила преимущество, но помог ей в этом Маттиа Вити, который до своего пассива записал курьезный автогол.

Аталанта победила Эмполи в день 114-летия клуба – Малиновский упустил свой шанс, Иличич оформил дубль

На 68-й минуте на поле появился Руслан Малиновский и даже мог забить, но кипер парировал острый удар украинца. Точку во встрече поставил Дуван Сапата. Аталанта набрала 14 очков и поднялась на 6 место, Эмполи с девятью пунктами остался двенадцатым.