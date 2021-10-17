Матч, как и онлайн-трансляция Эмполи – Аталанта, стартовал в 16:00 по Киеву. Бергамаски на момент начала игры занимали 8 место в Серии А – 11 очков. Эмполи шел 10-м, отставая на 2 пункта. Аталанта в последних двух турах набрала лишь очко – правда, соперниками команды Гасперини были Милан и Интер. Интересно, что именно сегодня, 17 октября, Аталанта отмечает 114 лет со дня основания. Соответственно, завоевание трех очков было делом чести для "Богини".

Руслан Малиновский не попал в стартовый состав, оказавшись в запасе. В текущем сезоне 28-летний украинец выходил на поле во всех 7-ми матчах чемпионата Италии, записав в свой актив гол и ассист. Еще два поединка Малиновский сыграл в Лиге чемпионов, но результативными действиями не отличался. В среду, 20 октября, Аталанта сыграет на Олд Траффорд против Манчестер Юнайтед – вероятно, Гасперини решил поберечь украинца на важный поединок против Роналду и Ко.

Уже на 3-й минуте Эмполи создал первый момент. Ди Франческо легко вышел один на один с Муссо, но так и не сумел пробить. Правда, лайнсмен поднял флажок, сигнализируя об офсайде. Ответ Аталанты тоже был классным. Иличич нашел Муриэля в штрафной, тот пробил – рикошет и угловой. Подачу замыкал Пашалич и попал в сетку с внешней стороны. Еще один момент у ворот Аталанты завершился выносом Демираля с самой линии! Бергамаски снова не замедлили со своим шансом. Меле пробил низом в дальний угол – кипер Эмполи потянул.

Такое начало просто не могло завершиться без голов. После ошибки молодого Вити Пашалич ворвался в штрафную и покатил на Иличича. Йосип не стал брать пример с промахов Селезнева и Супряги и спокойно отправил мяч в сетку. Идеальный старт для команды Гасперини. Бергамаски продолжили атаковать, но не сумели сразу развить свой успех.

На 26-й минуте Иличич таки оформил дубль. Словенец выиграл силовую борьбу, обыгрался с Муриэлем и в касание закрутил в дальнюю девятку. Маэстро!

Однако Эмполи не стушевался и на 30-й минуте вернулся в игру, сократив отставание. Длинный пас за спину Паломино нашел Федерико Ди Франческо, который бильярдным ударом в дальний угол пробил Муссо. VAR подтвердил, что офсайда не было. На этом неприятности Гасперини не закончились – капитан Толои вынужден был покинуть поле из-за травмы. Тут же своего капитана потерял и Эмполи. До конца тайма счет не изменился – 1:2 в пользу бергамасков.

Второй тайм начался крайне неудачно для Эмполи. Пашалич головой сбрасывал на Сапату вдоль линии вратарской, но колумбийца опередил Витти, который в подкате срезал мяч в собственные ворота. Трагедия центрбека тосканцев, который наварил и при первом голе.

Дзаппакоста ворвался в штрафную и упал. Рефери сначала не отреагировал, но после подсказки VAR пошел смотреть повтор. В итоге, пенальти, который не реализовал Иличич. Выше ворот пробил словенец и тут же ушел с поля, уступив место Руслану Малиновскому. Двадцать три минуты получил украинец от Джан Пьеро Гасперини.

И на 78-й едва не забил! Руслан подставил голову после сильного прострела Дзаппакосты – зрелищный сейв вратаря! Еще более реальную возможность имел Сапата, не сумел перебросить Викарио с острого угла. Заметим, что атаку начал именно Малиновский, который, кроме уже упомянутого удара головой, ничем особым не запомнился. Хотя и игра на момент его выхода уже было сделана, а "Богиня" держала в мыслях матч против Манчестер Юнайтед.

В итоге, Аталанта удержала три очка, хотя Эмполи и устроил нечто похожее на финальный штурм, а однажды мяч даже выносили с линии ворот гостей. Более того, в контратаке на последних минутах Сапата таки забил, замкнув пас Пашалича. Команда Гасперини сделала подарок всем причастным к клубу в день его 114-летия. Бергамаски набрали 14 пунктов и поднялись на 6 место в Серии А. Эмполи пока 11-й, имея в активе 9 баллов.

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