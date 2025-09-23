"Они говорили, что я закончил. Они смеялись, когда я падал, называли меня хрупким, подверженным травмам, потерянным талантом. Они не видели ночей, когда я плакал в тишине, боли, которую носил в себе, моментов, когда почти сдался. Они никогда не видели часов реабилитации, одиночества, сомнений, пытавшихся меня сломать.

Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"

Этот "Золотой мяч" – это не просто трофей, это символ выживания. Каждый шрам, каждый удар судьбы, каждая бессонная ночь привели меня сюда. Это золото сияет ярко, но мой путь к этому был построен во тьме. Для тех, кто верил в меня, когда мир отвернулся – это для вас. А тем, кто сомневался... спасибо, вы сделали меня сильнее", – написал Дембеле в Facebook.

Для 28-летнего француза это первое в карьере признание лучшим футболистом мира. Награда стала кульминацией сезона, в котором он помог ПСЖ выиграть сразу четыре трофея, в том числе и первую Лигу чемпионов в истории клуба.

