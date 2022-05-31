"После игры всегда очень тяжело уснуть, особенно когда много эмоций. Этот матч против Аякса в Лиге чемпионов был очень эмоционален для меня (украинец спас Бенфику от поражения, сравняв на 72-й минуте, – прим.).

Караваев поставил ультиматум Яремчуку – форвард Бенфики шокирован поступком динамовца

Я понимал, что происходит вокруг нашей страны, что что-то должно произойти рано или поздно. Мне кажется, я заснул около трех часов ночи. Но уже в четыре утра я получил много звонков от родителей со Львова, что началась война, что Россия начала бомбить Украину со всех сторон. Я не поверил. У меня давление сразу поднялось. Пульс, наверное, был 200. Эмоции были незабываемыми, можно сказать", – рассказал Яремчук в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

Россия напала на Украину: раскаяние Яремчука, приближение "дня Х" сборной, оптимистические планы "Динамо" (LIVE)