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Эммануэль Боатенг, который отмечался хет-триком в ворота Барселоны, перешел в Далянь Ифан

15:15 66 Читати українською
Эммануэль Боатенг, который отмечался хет-триком в ворота Барселоны, перешел в Далянь Ифан
Эммануэль Боатенг / Леванте

Нападающий Леванте Эммануэль Боатенг продолжит карьеру в чемпионате Китая.

О переходе 22-летнего футболиста в Далянь Ифан сообщает официальный сайт Леванте. Любые детали сделки не разглашаются. По неофициальной информации испанский клуб получил за трансфер ганца 11 миллионов евро.

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Напомним, в мае 2018 года Боатенг трижды забил в ворота Барселоны и стал первым игроком за 13 лет, оформившим хет-трик в ворота каталонцев в Примере.

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В текущем сезоне ганский форвард сыграл в 19 матчах за Леванте во всех турнирах. В активе Боатенга 1 гол и 1 результативная передача.

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Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Эммануэль Боатенг Эммануэль Боатенг Леванте Леванте Далянь Ифан Далянь Ифан
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