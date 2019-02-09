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"Эми навсегда с нами", – Нант опубликовал трогательное видео в честь погибшего Салы

09:20 77 Читати українською
"Эми навсегда с нами", – Нант опубликовал трогательное видео в честь погибшего Салы
Эмилиано Сала трагически погиб / фото из соцсетей

На это трудно смотреть без слез. Нант с помощью специального видео попрощался со своим экс-игроком Эмилиано Салой, который погиб в авиакатастрофе.

Французский Нант, цвета которого еще недавно защищал Эмилиано Сала, выпустил специальный ролик в честь погибшего футболиста.

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Напомним, 21 января самолет с аргентинцем на борту упал в воды Ла-Манша. Позже на глубине 62 метра были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность. Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Сале. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не найдено.

К слову, ранее Нант вывел из обращения 9-й номер, под которым играл Эмилиано Сала. Аргентинец выступал за "канареек" с 2015 года.

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Видеоновости Франция Нант Нант Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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