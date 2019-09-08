Эмерсон получил травму и был заменен на 8-й минуте матча с Финляндией

Защитник сборной Италии Эмерсон Пальмиери почувствовал боль в мышце и был быстро заменен.

Сборная Италии пришла в гости в Финляндию на матч отборочного цикла Евро-2020. Уже на старте встречи главный тренер гостей Роберто Манчини бсделал вынужденную замену.

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На 8-й минуте защитник Эмерсон Пальмиери почувствовал боль в мышце и начал прихрамывать, из-за чего вместо него вышел Алессандро Флоренци.

Сборная Италии сейчас возглавляет отборочную группу, набрав 15 очков. Финны отстают на 3 пункта.

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