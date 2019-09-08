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Эмерсон получил травму и был заменен на 8-й минуте матча с Финляндией

23:11 19 Читати українською
Эмерсон получил травму и был заменен на 8-й минуте матча с Финляндией
Эмерсон / goal.com

Защитник сборной Италии Эмерсон Пальмиери почувствовал боль в мышце и был быстро заменен.

72’ Теему Пуккі
 
Чиро Иммобиле 60’
Жоржиньо 79’
60’ Чиро Иммобиле
72’ Теему Пуккі
79’ Жоржиньо

Сборная Италии пришла в гости в Финляндию на матч отборочного цикла Евро-2020. Уже на старте встречи главный тренер гостей Роберто Манчини бсделал вынужденную замену.

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На 8-й минуте защитник Эмерсон Пальмиери почувствовал боль в мышце и начал прихрамывать, из-за чего вместо него вышел Алессандро Флоренци.

Сборная Италии сейчас возглавляет отборочную группу, набрав 15 очков. Финны отстают на 3 пункта.

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Италия Италия Финляндия Финляндия Финляндия - Италия Евро-2020 Эмерсон Пальмиери Эмерсон Пальмиери
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