"На мой взгляд, мы потеряли два очка, а не завоевали одно. Поле было не в лучшем состоянии, а мы – команда, которая любит играть с мячом.

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С другой стороны, мы играли против хорошего соперника, поэтому нужно принять эту ничью, но, как я уже сказал, мы не полностью удовлетворены.

Левандовски? Он не забил, но, на мой взгляд, он сейчас лучший № 9 в мире. Тот факт, что он не забил, значит, что мы хорошо поработали в защите", – цитирует Эмерсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, ничья оставила Италию на вершине турнирной таблицы группы А1 с пятью пунктами. Польша, набрав четыре очка, сравнялась с Нидерландами и занимает третье место. Замыкает квартет сборная Боснии и Герцеговины.

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