toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Эмери заявил, что его не удивило увольнение Моуринью с поста главного тренера Манчестер Юнайтед

25 января 12:52 331 Читати українською
Эмери заявил, что его не удивило увольнение Моуринью с поста главного тренера Манчестер Юнайтед
Унаи Эмери / фото из соцсетей

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери перед кубковым матчем своей команды против Манчестер Юнайтед заявил, что его не удивила отставка Жозе Моуриньо.

"Я не был удивлен, потому что у Манчестер Юнайтед есть хорошие футболисты, команда может задумываться о борьбе за чемпионство.

Шовковский назвал 4 клуба, в которых мог продолжить карьеру

Они могут бороться за победу в Премьер-лиге, но Юнайтед потерял слишком много очков в нынешнем сезоне.

Но сейчас они очень опасны и набрали хороший ход. Не знаю почему, но эта команда – другая, у них появилось больше уверенности", – цитирует Эмери Sky Sports.

Мончи может стать техническим директором Арсенала

После того, как вместо Моуринью Манчестер Юнайтед возглавил Сульшер, манкунианцы еще не проигрывали, выиграв семь матчей подряд во всех турнирах.

Кубок Англии1/16 финала

Арсенал - Манчестер Юнайтед: Пятница 25 января 2019

Арсенал
Матч окончен
1 : 3
Манчестер Юнайтед
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Арсенал Арсенал Жозе Моуринью Жозе Моуринью Арсенал - Манчестер Юнайтед Унаи Эмери Унаи Эмери
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26143 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
3
час
:
20
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук