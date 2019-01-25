Эмери заявил, что его не удивило увольнение Моуринью с поста главного тренера Манчестер Юнайтед

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери перед кубковым матчем своей команды против Манчестер Юнайтед заявил, что его не удивила отставка Жозе Моуриньо.

"Я не был удивлен, потому что у Манчестер Юнайтед есть хорошие футболисты, команда может задумываться о борьбе за чемпионство.

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Они могут бороться за победу в Премьер-лиге, но Юнайтед потерял слишком много очков в нынешнем сезоне.

Но сейчас они очень опасны и набрали хороший ход. Не знаю почему, но эта команда – другая, у них появилось больше уверенности", – цитирует Эмери Sky Sports.

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После того, как вместо Моуринью Манчестер Юнайтед возглавил Сульшер, манкунианцы еще не проигрывали, выиграв семь матчей подряд во всех турнирах.