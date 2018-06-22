Эмери уволил 6-х человек из штата Арсенала: "Чемпионы 2004 года здесь больше не нужны"

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери вместе с руководством клуба проводит смену кадров. На это довольно эмоционально отреагировал экс-голкипер "канониров" Йенс Леманн.

Тренерский штаб Арсенала после прихода испанского специалиста покинули Йенс Леманн, Нил Бенфилд, Тони Колберт, Джерри Пейтон, Боро Приморац и главный врач Колин Льюин.

Леманн написал в своем Twitter: "Дорогие болельщики Арсенала, мне обидно уходить из клуба только после года работы здесь. Это был хороший опыт. Я поработал с игроками как помощник главного тренера. Но чемпионы 2004 года здесь больше не нужны".

Напомним, Леманн становился с Арсеналом чемпионом Англии в 2004 году.

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