Выход с Вильярреалом в финал Лиги Европы стал уже пятым для Унаи Эмери в его карьере, что является рекордом. Никто не выходил в завершающую стадию одного из еврокубков так часто, как испанский специалист, сообщает Squawka.

Вылет "канониров" в шаге от финала Лиги Европы в видеообзоре матча Арсенал – Вильярреал

Эмери обогнал таких легенд, как Алекс Фергюсон, Карло Анчелотти, Марчелло Липпи и Мигель Муньос – все они 4 раза достигали финала Лиги чемпионов (Муньос покорял эту вершину, когда турнир назывался Кубок чемпионов). Отметим, что Унаи трижды добывал трофей Лиги Европы с Севильей и еще однажды остановился в шаге от титула с Арсеналом.

Отметим, что Вильярреал удержал ничью во втором полуфинале Лиги Европы против Арсенала и сыграет с Манчестер Юнайтед в поединке за Кубок. Финал Лиги Европы-2021 состоится 26 мая в 22:00 в польском Гданьске.

Вильярреал удержал ничью с Арсеналом, выбив "канониров" по сумме двух матчей – Эмери вышел в пятый финал ЛЕ