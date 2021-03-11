"Киевское Динамо – команда, которая вызывает у нас большое уважение. Это командище! У них есть качественные игроки, которых мы должны уважать. Перед нами стояла задача – не допустить, чтобы они создавали опасность, и нам это удалось. Мы провели очень зрелую игру, очень терпеливо владели мячом. Нашли возможности для двух стратегически важных голов. Впрочем, у нас было достаточно возможностей, чтобы забить и третий мяч

Динамо – Вильярреал – 0:2 – видео голов и обзор матча

Сегодня мы проделали огромную работу, но ответный матч еще впереди, и мы должны продолжить то, чего достигли сегодня. Мы очень рады этому результату. Мы должны хорошо сыграть на своем поле, чтобы пройти в следующую стадию", – приводит слова Эмери сайт Вильярреала.

Добавим, что "Желтая субмарина" примет Динамо ровно через неделю – 18 марта.

Вильярреал уверенно переиграл Динамо в первом матче 1/8 ЛЕ – команда Луческу почти без шансов