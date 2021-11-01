У нынешнего наставника Вильяреала Унаи Эмери есть большие шансы оформить возвращение на Туманный Альбион.

49-летний испанец может стать главным тренером Ньюкасла, сообщает Sport1. Специалист сейчас является главным фаворитом на вакантное место после ухода Стива Брюса.

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Новое руководство "сорок" долго выбирало между кандидатами (Стивен Джеррард, Роберто Мартинес, Эрик тен Хан, Джон Терри, Паулу Фонсека и другие) и остановилось именно на Эмери. Ньюкасл стремится объявить о назначении уже во время международной паузы и готов заплатить солидную компенсацию Вильярреалу, чтобы тот отпустил Унаи.

Напомним, контракт испанца с "Желтой субмариной" рассчитан до 2023 года. У Унаи Эмери уже есть опыт работы в АПЛ – он возглавлял Арсенал в 2018-2019 годах.

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