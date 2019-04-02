Эмери скептически оценил шансы Арсенала задержаться на третьем месте АПЛ

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился мыслями после поединка 32-го тура АПЛ против Ньюкасла (2: 0).

"Все футболисты сыграли великолепно. Также нам помогли болельщики, вместе мы становимся только сильнее. Улучшаем нашу игру с каждым матчем.

Арсенал – Ньюкасл – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы поднялись на третье место, но прекрасно понимаем, что нам будет очень сложно там удержаться, ведь среди конкурентов – Тоттенхэм, Челси и Манчестер Юнайтед. Они будут бороться до конца", – цитирует Эмери BBC.

После 32-х туров АПЛ Арсенал занимает третью строчку турнирной таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя (Тоттенхэма) на 2 очка. Дистанция до второго места – 14 очков.

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