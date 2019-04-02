toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ВОРСКЛА ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Эмери скептически оценил шансы Арсенала задержаться на третьем месте АПЛ

09:27 40 Читати українською
Эмери скептически оценил шансы Арсенала задержаться на третьем месте АПЛ
Унаи Эмери / Фото Arseblog News

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился мыслями после поединка 32-го тура АПЛ против Ньюкасла (2: 0).

30’ Аарон Рэмзи
83’ Александр Ляказетт
 

"Все футболисты сыграли великолепно. Также нам помогли болельщики, вместе мы становимся только сильнее. Улучшаем нашу игру с каждым матчем.

Арсенал – Ньюкасл – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы поднялись на третье место, но прекрасно понимаем, что нам будет очень сложно там удержаться, ведь среди конкурентов – Тоттенхэм, Челси и Манчестер Юнайтед. Они будут бороться до конца", – цитирует Эмери BBC.

После 32-х туров АПЛ Арсенал занимает третью строчку турнирной таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя (Тоттенхэма) на 2 очка. Дистанция до второго места – 14 очков.

Клопп попереду Гвардіоли, Баварія позаду Борусії, Мессі вирішує долю каталонського дербі – топ-10 підсумків євровікенду

Теги
Англия Унаи Эмери Унаи Эмери Арсенал Арсенал Арсенал - Ньюкасл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
59
мин
Карпаты
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук