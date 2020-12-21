Главный тренер "Желтой субмарины" Унаи Эмери разочарован игрой 19-летнего японца и готов расстаться с ним уже во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.

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Кроме того, издание утверждает, что клубу нужно сэкономить на зарплатах, чтобы подписать новых игроков в январе, поэтому Кубо может сменить команду. К тому же аренда также платная – за весь сезон придется заплатить Реалу 2,5 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне японец принял участие в 13 матчах в Ла Лиге, однако на поле в среднем он проводил лишь 23 минуты. Лучше дела у Кубо в Лиге Европы, где он сыграл 5 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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