Эмери рассказал о своей роли в переходе Неймара из Барселоны в ПСЖ

Бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери вспомнил детали перехода бразильского нападающего Неймара в парижский клуб.

"Когда ПСЖ собирался подписать контракт с Неймаром, я должен был лично объяснить ему, что мы собираемся строить команду вокруг него.

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Ведя переговоры с таким феноменальным игроком, вы не можете сказать, что у вас уже есть команда и ему придется адаптироваться. Вы должны создать команду вокруг него. В противном случае он не согласится на трансфер – это точно.

Президент и директора обсуждают контракт, но именно тренер должен убедить игрока", – цитирует Эмери France Football.

Напомним, Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ летом 2017 за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

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