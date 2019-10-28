Эмери прокомментировал скандальный эпизод с Джакой

Наставник лондонского Арсенала Унаи Эмери оценил поведение капитана команды Гранита Джаки после замены в матче против Кристал Пэлас.

"Мы работаем с футболистами над их умением играть под давлением. Мы поговорим с ним, потому что реакция Джаки была неправильной. Мы здесь, потому что у нас есть болельщики. Мы работаем для них и должны уважать их, когда они аплодируют нам или критикуют", – сказал Эмери в комментарии Sky Sports.

"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас

Напомним, во время замены на 61-й минуте, когда Джака неторопливо уходил с поля, болельщики начали недовольно свистеть в его сторону, давая швейцарцу понять, что он мог бы и ускориться, ведь его команда играет вничью с не самым сильным соперником. Полузащитник остановился и приставив руку к уху как знак реакции на возмущение болельщиков, воскликнул "Да пошли вы", снял футболку и отправился в подтрибунное помещение.

К слову, Арсенал в матче 10-го тура против Крислал Пэлас уже на девятой минуте вел с преимуществом в два мяча. Однако еще до перерыва подопечные Эмери пропустили первый гол, а во втором тайме соперник счет сравнял и довел поединок к ничьей 2:2.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду