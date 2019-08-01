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Эмери прокомментировал переход Николя Пепе

20:31 105 Читати українською
Эмери прокомментировал переход Николя Пепе
Николя Пепе (слева) / ФК Арсенал

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал переход ивуарийца Николя Пепе.

"Пепе – высококлассный и талантливый вингер, которого хотели подписать многие европейские топ-клубов. Подписание вингера топ-уровня было одной из наших главных задач, и я рад, что он к нам перешел.

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Пепе придаст быстроты, силы и креатива, с целью увеличить результативность нашей команды", – цитирует Эмери официальный сайт Арсенала.

Напомним, "канониры" сообщили о том, что подписание ивуарийца стало рекордным в истории клуба.

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