Эмери признался, в каком чемпионате хотел бы продолжить тренерскую карьеру

Экс-тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери поделился мыслями относительно своего будущего в профессии.

"Я тренировал 16 лет подряд, так что решил взять перерыв ради проекта, который вдохновит меня больше всего. Я не исключаю ни одну страну – Англию, Францию, Испанию или Италию.

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У меня были контакты с итальянскими клубами, но по разным причинам у нас не получилось договориться. Я открыт для всех предложений и пристально слежу за серией А. В знак уважения я не буду называть клубы, которые связывались со мной", – цитирует Эмери издание TuttoJuve.

Напомним, последней командой 48-летнего наставника был лондонский Арсенал, из которой он был уволен в конце ноября 2019 года. В мае того же года Унаи стал автором уникального достижения – он стал первым тренером, который четыре раза выводил свои команды в финал Лиги Европы (трижды Севилью и один раз Арсенал).

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