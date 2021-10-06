Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери мог выбрать несколько иную профессию на заре своей карьеры.

"Я думал о том, чтобы стать судьей. Было такое время, потому что футбол и был моей жизнью. В конце концов, я начал тренировать и отказался от этой идеи.

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Для меня VAR очень важен. В основном я поддерживаю VAR. Я думаю, что он очень помогает судьям, которые также являются людьми. Теперь стало меньше ошибок. Кстати, лучший рефери – Матеу Лаос. Он современный судья", – приводит слова Эмери Marca.

Добавим, что испанский специалист 4 раза выигрывал Лигу Европы (рекорд турнира), а также становился чемпионом Франции с ПСЖ.

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