Триумфатор Лиги Европы договорился о покупке Реал Униона из города Ирун, сообщает AS.

Купил клуб и заставил тренера ставить своего 100-килограммового сына – Китай шокирует

Переговорами в основном занимался брат тренера Вильярреала – Игор Эмери. Покупатели в течение нескольких месяцев изучали инфраструктуру и кадровый потенциал клуба, прежде чем сделать официальное предложение. Реал Унион – особенная команда для семьи Эмери. Здесь выступали папа и дед Унаи (оба вратаря), а звездный отпрыск теперь попробует себя в роли руководителя.

Добавим, что Реал Унион был среди 10 клубов, которые основали чемпионат Испании в 1928 году. Сейчас "бело-черные" могут похвастаться только выступлениями в Сегунде Б (третий дивизион).

Унікальна жінка-президент кидає виклик "мішкам" Ла Ліги – найбільших талантів проганяють за порушення моральних норм