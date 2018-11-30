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Эмери: После матча с Ворсклой сразу переключились на поединок с Тоттенехэмом

10:52 28 Читати українською
Эмери: После матча с Ворсклой сразу переключились на поединок с Тоттенехэмом
Унаи Эмери / Фото АР

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери подвел итоги поединка против полтавской Ворсклы в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Была ли удобной игра для Арсенала? С первых минут команда начала активно атаковать, но затем игроки перестали волноваться и смогли забить первый гол. В итоге игра была достаточно результативной.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – видео голов и обзор матча

Достаточно сильный стартовый состав команды? Прежде всего мы думали о победе. Пытались дать шанс молодым игрокам. Мы хотели выиграть и довольны этим результатом.

Предстоящая игра против Тоттенхэма? Мы начинаем думать об этой игре уже после матча с Ворсклой. Эта команда выше нас в турнирной таблице на три очка – одну позицию. Будем искать возможности и варианты хорошей игры", – цитирует Эмери издание Sport.ua.

Напомним, поражение от Арсенала окончательно лишила Ворсклу шансов на выход в плей-офф турнира.

Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала и потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы

Лига Европы5 турНСК Олимпийский (Киев)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 3
Арсенал
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Арсенал Арсенал Лига Европы Ворскла - Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери
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