Эмери: После матча с Ворсклой сразу переключились на поединок с Тоттенехэмом

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери подвел итоги поединка против полтавской Ворсклы в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Была ли удобной игра для Арсенала? С первых минут команда начала активно атаковать, но затем игроки перестали волноваться и смогли забить первый гол. В итоге игра была достаточно результативной.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – видео голов и обзор матча

Достаточно сильный стартовый состав команды? Прежде всего мы думали о победе. Пытались дать шанс молодым игрокам. Мы хотели выиграть и довольны этим результатом.

Предстоящая игра против Тоттенхэма? Мы начинаем думать об этой игре уже после матча с Ворсклой. Эта команда выше нас в турнирной таблице на три очка – одну позицию. Будем искать возможности и варианты хорошей игры", – цитирует Эмери издание Sport.ua.

Напомним, поражение от Арсенала окончательно лишила Ворсклу шансов на выход в плей-офф турнира.

Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала и потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы