Вильярреал по сумме двух матчей обыграл Динамо Загреб со счетом 3:1 (1:0 и 2:1) и пробился в 1/2 финала Лиги Европы.

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Для Унаи Эмери это уже шестой выход в полуфинал турнира, что является новым рекордом в истории соревнований (включая время, когда ЛЕ называлась Кубок УЕФА). До этого под руководством испанского специалиста на стадии 1/2 играли Арсенал (2009), Валенсия (2012) и Севилья (2014,2015,2016).

К слову, этот рекорд, к сожалению, имеет украинский вкус, ведь Вильярреал на пути в полуфинал в 1/8 прошел киевское Динамо. В 1/2 Лиги Европы "желтая субмарина" сыграет с Арсеналом.

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