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Эмери похвалил Озила и рассказал, когда Арсенал улучшит свои результаты

9 ноября 23:22 33 Читати українською
Эмери похвалил Озила и рассказал, когда Арсенал улучшит свои результаты
Унаи Эмери / The Sun

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился впечатлениями от матча 12-го тура АПЛ против Лестера (0:2).

68’ Джейми Варди
75’ Джеймс Мэддисон
 
68’ Джейми Варди
75’ Джеймс Мэддисон

"В первом тайме мы хорошо оборонялись командно и иногда неплохо переходили в атаку, но они давили, прессинговали нас. Иногда нам удавалось разбить их прессинг, и крайние защитники вместе с нападающими оказывались в их штрафной, что приводило к опасным моментам.

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Во втором тайме мы начали действовать лучше, мы наступали и демонстрировали желание победить. Они хорошо защищались, но у нас были моменты. Благодаря Месуту Озилу иногда мы можем владеть мячом так, как хотим.

Отношение к делу было правильным у каждого игрока. Теперь пора отдохнуть, и, уверен, после перерыва на матчи сборных мы будем выглядеть лучше. Нам нужно обрести уверенность в себе и быть сильными. Мы мало проигрывали, но играли вничью слишком часто. Однако я уверен, что мы сможем найти баланс, стать сильнее и лучше играть в таких матчах", – цитирует Эмери ВВС.

Отметим, что Арсенал не может победить в АПЛ уже на протяжении четырех матчей. Команда Эмери занимает 6 место в турнирной таблице.

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Месут Озил Месут Озил Арсенал Арсенал Англия Унаи Эмери Унаи Эмери Лестер Сити - Арсенал
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