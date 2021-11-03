На послематчевой пресс-конференции Эмери ответил на вопросы по предложению от Ньюкасла. "Если будет что-то более конкретное, я поговорю с президентом, но сейчас я работаю в Вильярреале", – приводит слова специалиста BBC.

Эмери неоднозначно отреагировал на слухи по поводу переговоров с Ньюкаслом

Эмери уже провел беседу с семьей Роиг, владельцами Вильяреала. "Сороки" планировали пригласить испанца в ближайшее время, чтобы он начал работу в субботний поединок в рамках АПЛ против Брайтона, но шансов на это почти нет. Также Ньюкасл провел переговоры с экс-наставником Шахтера Паулу Фонсекой и бывшим руководителем Борнмута Эдди Хау.

Напомним, контракт Унаи с Вильярреалом рассчитан до 2023 года. У Унаи Эмери уже есть опыт работы в АПЛ – он возглавлял Арсенал в 2018-2019 годах.

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