Правый защитник снова оказался в сфере интересов Барселоны, которая следит за аргентинцем еще со времен его выступлений за Тоттенхэмом. Этим летом дело дошло до конкретики.

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"Похоже, Барселона заинтересована в приглашении Хуана Фойта. Он сказал мне, что счастлив здесь, но я не исключаю, что он уйдет", – приводит слова Эмери инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

К слову, Хуан Фойт перебрался в Вильяреал летом 2020 года на правах аренды, а год спустя клуб окончательно выкупил его контракт у Тоттенхэма. В прошлом сезоне защитник сыграл за "Желтую субмарину" 38 матчей (1 гол, 1 ассист).

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