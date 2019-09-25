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Эмери поделился амбициями Арсенала в Кубке английской лиги

12:00 10 Читати українською
Эмери поделился амбициями Арсенала в Кубке английской лиги
Унаи Эмери / Reuters

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери прокомментировал проход своей команды в следующий этап Кубка английской лиги.

 

Арсенал в домашних стенах одержал уверенную победу над Ноттингем Форест со счетом 3:0.

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"Мы хотим достичь чего-то важного в этом турнире. Матч был хорошей возможностью, чтобы выпустить других игроков и тех, кто сыграл мало в предыдущей встрече. Форест хорошо играет в Чемпионшипе, и нам пришлось действовать в полную силу", – приводит слова Эмери ВВС.

Напомним, уже 30 сентября Арсенала придется ехать в гости к Манчестер Юнайтед в рамках 7 тура АПЛ.

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Англия Унаи Эмери Унаи Эмери Кубок английской лиги Арсенал - Ноттингем Форест Арсенал Арсенал
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