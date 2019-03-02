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Эмери отметил судейскую работу в матче против Тоттенхэма

18:46 51 Читати українською
Эмери отметил судейскую работу в матче против Тоттенхэма
Унаи Эмери / Фото ФК Арсенал

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери поделился эмоциями после поединка 29-го тура АПЛ против Тоттенхэма (1:1).

"Месяц назад я сказал, что видеоповторы скоро появятся везде – судьям становится все сложнее. Мы имеем возможность анализировать решения арбитров, посмотрев повторы, но они пока так не могут. Сегодняшний матч был сложным для судейства, но мне арбитр понравился.

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Сейчас нам нужно держаться вместе, чтобы быть сильнее как команда. Мы подходим к каждому матчу с мыслями о победе, и наша цель ясна. Думаю, мы можем гордиться друг другом", – цитирует Эмери BBC.

После 29-ти туров чемпионата Англии Арсенал занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в активе 57 очок.

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Англия Арсенал Арсенал Тоттенхэм Тоттенхэм Унаи Эмери Унаи Эмери
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