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Эмери определился с основным капитаном Арсенала

14:14 51 Читати українською
Эмери определился с основным капитаном Арсенала
Эмери избрал нового капитана / Фото ФК Арсенал

В лагере лондонского Арсенала после нескольких месяцев скитаний капитанская повязка нашла своего постоянного владельца.

Хавбек Гранит Джака стал новым капитаном Арсенала, сообщает журналист BBS Дэвид Орштейн в твиттере.

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Соответствующее заявление на утренней тренировке сделал наставник "канониров" Унаи Эмери. По информации источника, испанский специалист предварительно проконсультировался с игроками команды.

Должность вице-капитана будет присвоено Обамеянгу или Ляказетту. Этот вопрос еще обсуждается.

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После 6-ти туров АПЛ Арсенал находится на традиционной 4-й строчке.

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Англия Унаи Эмери Унаи Эмери Гранит Джака Гранит Джака Арсенал Арсенал
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