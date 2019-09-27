Эмери определился с основным капитаном Арсенала

В лагере лондонского Арсенала после нескольких месяцев скитаний капитанская повязка нашла своего постоянного владельца.

Хавбек Гранит Джака стал новым капитаном Арсенала, сообщает журналист BBS Дэвид Орштейн в твиттере.

Легенда Арсенала рассказал, кто должен быть капитаном команды – неожиданный вариант

Соответствующее заявление на утренней тренировке сделал наставник "канониров" Унаи Эмери. По информации источника, испанский специалист предварительно проконсультировался с игроками команды.

Должность вице-капитана будет присвоено Обамеянгу или Ляказетту. Этот вопрос еще обсуждается.

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После 6-ти туров АПЛ Арсенал находится на традиционной 4-й строчке.