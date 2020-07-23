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Эмери официально возглавил Вильярреал

23 июля 13:30 - Читати українською
Эмери официально возглавил Вильярреал
Унаи Эмери / Getty Images

Испанский Вильярреал объявил о назначении нового главного тренера. Им прогнозируемо стал Унаи Эмери.

48-летний специалист вернулся к работе на родине, сообщает официальный сайт клуба.

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Эмери заключил с "Желтой субмариной" 3-летнее соглашение. На Эль Мадригале он заменил Хави Кальеху, уволенного недавно, несмотря на финиш команды на 5-м месте Примеры и выход в групповой этап Лиги Европы. Эмери был без работы с ноября, когда его отправили в отставку боссы лондонского Арсенала.

Напомним, что в Испании тренер ранее работал с Лоркой, Альмерией, Валенсией и Севильей.

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Теги
Испания Вильярреал Вильярреал Унаи Унаи Эмери
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