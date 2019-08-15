Эмери оценил возможность Озила и Колашинаца сыграть против Бернли

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал, есть ли шанс увидеть на поле Месута Озила и Сеада Колашинаца в матче 2 тура АПЛ.

"Они вернулись и тренируются с нами со вторника. У остальных игроков выходные, но они вернулись к тренировкам. Озил немного приболел, вчера он не занимался, но сегодня вновь вернулся.

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Думаю, каждая тренировка даст нам дополнительную информацию, мы получим хорошие варианты с их возвращением.

Завтра будет принято решение, что они сыграют в субботу с «Бернли», смогут ли они выйти в старте. Но мы подождем до завтрашней заключительной предыгровой тренировки", – цитирует Эмери Hayters TV.

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