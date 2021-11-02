Сам специалист говорит, что ничего не знает о предложении "сорок", а его агент избегает прямых ответов, поделился валенсийский журналист Cadena SER Хави Исидро в эксклюзивном комментарии Футбол 24.

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В Вильярреале же заявили, что "желтая субмарина" сфокусирована только на сегодняшнем матче Лиги чемпионов против Янг Бойз. В клубе не рассматривают будущий уход Эмери, а потому нет и вариантов замены испанскому специалисту.

Напомним, контракт Унаи с Вильярреалом рассчитан до 2023 года. У Унаи Эмери уже есть опыт работы в АПЛ – он возглавлял Арсенал в 2018-2019 годах.

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