"Из-за нетипичной подготовки все команды столкнулись с трудностями на старте сезона. На участников еврокубков влияет дополнительный фактор – они должны решать вопрос с ротацией и игровыми минутами. Реал еще и имел проблемы с травмами.

Реал рискует потерять Рамоса на матч с Шахтером в Лиге чемпионов

Я бы не сказал, что в матче с нами Реал будет более уязвимым. Им нужно побеждать нас, чтобы все же попасть на вершину таблицы. Кроме того, они играют с Интером через 4 дня, а это очень важный матч. Думаю, что в этих двух встречах мы увидим лучший Реал. Не представляю, что они дадут отдохнуть игрокам или проведут ротацию. А когда Реал выставляет 11 сильнейших игроков, их очень трудно победить.

Есть тренеры, которые подходят конкретным командам, случай Зидана в Реале – именно такой. Ему все доверяют и проявляют уважение, независимо от результатов. Даже если решение иногда ставят под сомнение, мы не должны забывать о добавленной стоимости, которую производит Зидан для Реала", – рассказал Эмери в интервью Marca.

Отметим, что матч Вильярреал – Реал состоится в субботу, 21 ноября. Начало поединка в 17:15.

Іспанія забила 6 голів у ворота Німеччини, але Ла Ліга перетворилась у сумний катеначчо