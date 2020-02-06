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Эмери назвал потенциального лучшего игрока мира

19:35 46 Читати українською
Эмери назвал потенциального лучшего игрока мира
Килиан Мбаппе и Унаи Эмери / Фото из открытых источников

Экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери, последним клубом которого был лондонский Арсенал, поделился мыслями относительно нападающего французского клуба Килиана Мбаппе.

"В ПСЖ я прилагал все усилия, чтобы у нас были лучшие футболисты. В этом клубе у любого есть возможность выиграть Лигу чемпионов, и я уверен, что Мбаппе находится в хорошем месте.

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Сейчас я смотрю футбол и нахожусь в Испании, поэтому хотел бы, чтобы в какой-то момент он перешел в одну из команд Примеры. У Килиана будущее победителя и необходимый потенциал, чтобы стать лучшим в мире. Я верю, что это может произойти. Все в его руках", – сказал Эмери в интервью изданию EFE.

Напомним, Килиан перешел в лагерь чемпиона Франции в июле 2018 года из Монако за 145 млн евро. В текущем сезоне 21-летний форвард провел за свой клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 13 ассистов. Transfermarkt оценивает француза в 200 млн евро.

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ПСЖ ПСЖ Франция Унаи Эмери Унаи Эмери Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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