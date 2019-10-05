Эмери назвал главную цель Арсенала на текущий сезон

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери поделился амбициями своего клуба на сезон 2019/20.

"Наша задача – показывать фанатам, как мы становимся сильнее с теми игроками, что у нас есть, и с нашим капитаном Гранитом Джакой. Я уверен в каждом игроке. Я доверяю им. Думаю, что сейчас в нашей раздевалке царит хорошая атмосфера.

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В этом сезоне у нас есть цель. Мы должны бороться за возможность выиграть трофеи. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем году. В прошлом сезоне мы остались за пределами топ-4, однако были близки. В этом году мы хотим сделать шаг вперед", – приводит слова Эмери Sky Sports.

Напомним, последний раз лондонский Арсенал выходил в Лигу чемпионов в сезоне 2016/17.

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