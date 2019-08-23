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Эмери назвал двух игроков, которые должны покинуть Арсенал

14:55 18 Читати українською
Эмери назвал двух игроков, которые должны покинуть Арсенал
Унаи Эмери / АПЛ

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери назвал лишних игроков в команде.

"Я хочу, чтобы игроки были здесь счастливы, но в прошлом сезоне, например, Мустафи и Элнени не были счастливыми, когда не играли.

"Арсенал в миллионах миль позади Манчестер Сити и Ливерпуля", – легенда "канониров"

Я много раз говорил с ними по этому поводу и считаю, что для них будет лучше перейти в другой клуб, где они смогут быть протагонистами, быть счастливыми и продолжат свои карьеры.

Они хорошие футболисты, но для разных ситуаций у них будет меньше шансов показывать свои способности", – цитирует Эмери Sky Sports.

Оба перебрались в Арсенал в 2016 году. В прошлом сезоне команда вышла в финал Лиги Европы, где крупно проиграла Челси (1:4).

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