Главный тренер испанского Вильярреала Унаи Эмери перед стартом группового этапа Лиги чемпионов оценил силу соперника в 1-м туре – Аталанты из Бергамо.

"Это впервые мы будем противостоять Аталанте. Эта команда похожа на Вильярреал.

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У них небогатая история в Лиге чемпионов и качественный рост после назначения Гасперини, благодаря которому они вошли в четверку лучших в Италии. Фаворитом группы является Манчестер Юнайтед, а за ним следует Аталанта, которая является очень сильным соперником", – приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

К слову, матч Вильярреал – Аталанта состоится во вторник, 14 сентября. Начало поединка в 22:00.

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