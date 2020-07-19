Эмери может возглавить Вильярреал

Бывший наставник лондонского Арсенала, французского Пари Сен-Жермен и ряда других европейских команд Унаи Эмери может возобновить тренерскую деятельность на родине. Его услугами интересуется Вильярреал.

Известный тренер может возглавить "Желтую субмарину" перед стартом нового сезона, сообщает El Periodico Mediterraneo.

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Стороны якобы возобновили переговоры о возможном сотрудничестве, прерванные пандемией коронавируса. Боссы Вильярреала стремятся подписать с Эмери предварительное соглашение, которое будет предусматривать серьезные санкции в случае отказа от него. На посту главного тренера баск заменит Хави Кальеху. У него есть еще год по контракту с левантийцами, но увольнение специалиста обойдется "Желтой субмарине" в символические 300 тысяч евро.

Отметим, что под руководством Кальехи Вильярреал за тур до конца чемпионата занимает 5-е место и гарантировал себе выступления в Лиге Европы в следующем сезоне.

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