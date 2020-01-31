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Эмери: Фанаты Арсенала выбросили меня из клуба

21:18 87 Читати українською
Эмери: Фанаты Арсенала выбросили меня из клуба
Унаи Эмери / Reuters

Бывший наставник Арсенала Унаи Эмери рассказал, из-за чего покинул команду осенью 2019 года.

"Я думаю, что мы хорошо провели первый год под моим руководством, хорошо выступив в Лиге Европы и АПЛ. Процесс шел хорошо. У нас получалось играть, долго владея мячом, удавалось прессинговать, когда было необходимо. Мы были конкурентоспособны, играли так, как этого требовал ход матча.

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Во второй мой год там мы не играли хорошо. Мы плохо защищались были не конкурентоспособны. Я сам говорил это игрокам. У нас были некоторые проблемы: четыре капитана, дело Озил-Колашинац, трансфер Пепе, которому нужно было время на адаптацию. Мы не очень хорошо играли, это точно. Отсюда плохие результаты. Улучшений не было, фанаты сосредоточились на мне, и выбросили меня из клуба. Но я продолжаю фокусироваться на положительных моментах, их было много", – цитирует Эмери Marca.

Напомним, Унаи возглавил Арсенал перед началом сезона-2018/19, сменив на этом посту наставника команды Арсена Венгера, который работал в клубе более 20 лет. Испанца освободили в разгар текущего сезона, а наставником в итоге стал Микель Артета.

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