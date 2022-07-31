Унаи Эмери вместе с Вильярреалом продолжает готовиться к новому сезону. В рамках этой подготовки "желтая субмарина" посетила Англию, переиграв Саутгемптон благодаря голам Ереми Пино и Херардо Морено (2:1). Впрочем, баскский тренер не был бы собой, если бы не вляпался в забавную историю на Альбионе.

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Во времена руководства Арсеналом ему непросто давался английский язык. В частности, Эмери прославился своим приветствием на пресс-конференциях – выражение "Good Evening" (Добрый вечер) коуч произносил как "Good Ebening", чем очень смешил фанатов по всему миру. Собственно, этим Унаи больше всего и запомнился во время провальной работы в Лондоне. Болельщики Саутгемптона при встрече с энтренадором не забыли об этой истории.

Один из них записал на видео, как баск подписывает футболки у клубного автобуса Вильярреала. Кто-то из толпы начал троллить Эмери, крикнув, что его работа в Арсенале была очень хорошей. Другой тролль навязчиво требовал произнести "Good Ebening". "Скажи, скажи!", – кричал он. Ответ Эмери, что называется, убил.

Унаи показал хейтеру брутальный "фак", сразу став героем вирусного видео. В тик-токе он собрал 631 тысячу просмотров всего за 16 часов, а в твиттере – 851 тысячу. Часть комментаторов одобрительно оценила действия Унаи, а большинство просто заспамило сообщения веселыми смайликами.

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