Эмери боится, что Бельерин получил серьезную травму

Наставник лондонского Арсенал Унаи Эмери обеспокоен из-за травмы основного защитника "канониров" Эктора Бельерина, которую он накануне получил в матче 23-го тура английской Премьер-лиги против Челси (2:0).

"У него травма колена, первое впечатление – плохое.

Арсенал – Челси – 2:0 – видео голов и обзор матча

Надеюсь, что в итоге будет не так, но на первый взгляд позитивного мало", – процитировал Эмери журналист Джеймс Олли в своем твиттере.

Испанец получил повреждение во втором тайме матча против Челси и был заменен на 71-й минуте. Из-за травмы Бельерина унесли с поля на носилках. В воскресенье правый защитник пройдет детальный медосмотр.

В сезоне 2018/19 Эктор Бельерин провел 19 матчей в АПЛ. Только недавно он восстановился от травмы левой ноги, из-за которой пропустил почти месяц.

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