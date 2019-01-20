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Эмери боится, что Бельерин получил серьезную травму

20 января 13:01 120 Читати українською
Эмери боится, что Бельерин получил серьезную травму
Эктор Бельерин / Sky Sports

Наставник лондонского Арсенал Унаи Эмери обеспокоен из-за травмы основного защитника "канониров" Эктора Бельерина, которую он накануне получил в матче 23-го тура английской Премьер-лиги против Челси (2:0).

"У него травма колена, первое впечатление – плохое.

Арсенал – Челси – 2:0 – видео голов и обзор матча

Надеюсь, что в итоге будет не так, но на первый взгляд позитивного мало", – процитировал Эмери журналист Джеймс Олли в своем твиттере.

Испанец получил повреждение во втором тайме матча против Челси и был заменен на 71-й минуте. Из-за травмы Бельерина унесли с поля на носилках. В воскресенье правый защитник пройдет детальный медосмотр.

В сезоне 2018/19 Эктор Бельерин провел 19 матчей в АПЛ. Только недавно он восстановился от травмы левой ноги, из-за которой пропустил почти месяц.

Арсенал победил Челси и обострил борьбу за топ-4 – эффективные "канониры", провал "синих" в атаке и смерть "Саррибола"

Англия23 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Челси: Суббота 19 января 2019

Арсенал
Матч окончен
2 : 0
Челси
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Теги
Англия Арсенал Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери Эктор Бельерин Эктор Бельерин Арсенал - Челси
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