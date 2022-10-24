Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери стал приоритетным кандидатом на назначение в Астон Виллу.

Бирмингемцы определились с фаворитом на должность нового тренера после увольнения Стивена Джеррарда. Довольно неожиданно им стал Унаи Эмери, а переговоры уже находятся на финальной стадии, утверждает Marca.

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Ожидается, что английский клуб заплатит Вильярреалу 6 миллионов евро за досрочный разрыв контракта с тренером. Официально о назначении Унаи Эмери наставником Астон Виллы могут объявить уже в ближайшее время. Шансы на это оценивают как очень высокие.

Еще несколько дней назад "вилланы" рассматривали кандидатуры Рубена Аморима (Спортинг Лиссабон), Томаса Франка (Брентфорд) и безработных Томаса Тухеля с Маурисио Почеттино. Теперь фаворитом внезапно стал 4-кратный победитель Лиги Европы.

Ранее Эмери уже работал в АПЛ, проведя 78 матчей во главе лондонского Арсенала. Также 50-летний испанец возглавлял Альмерию, Валенсию, Спартак, Севилью и ПСЖ. Летом 2020-го стал главным тренером Вильярреала, с которым выиграл Лигу Европы, обыграв в финале Манчестер Юнайтед в серии пенальти.

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