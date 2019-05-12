Эмери: Арсенал не смог достичь своей цели в АПЛ

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери подытожил результаты чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

"Мы закончили чемпионат далеко от Манчестер Сити и Ливерпуля, но ближе к Тоттенхэму и Челси. Наша цель заключается в том, чтобы продолжать наш проект.

Челси выиграл бронзовые медали, Манчестер Юнайтед проиграл Кардиффу и другие результаты 38-го тура АПЛ

Я горжусь игроками, мы были достойны того, чтобы бороться за топ-4, в последний момент упустили шанс, но мы были близки.

Мы не смогли достичь нашей цели в АПЛ, но у нас есть Лига Европы, чтобы выиграть титул и попасть в Лигу чемпионов", – цитирует Эмери ВВС.

Лондонский клуб закончил сезон АПЛ пятой строчке и гарантировал себе участие в следующем сезоне в Лиге Европы.

Брайтон – Ман Сити: рекордсмен Зинченко – чемпион Англии-2019: немного золотой иллюзии для Ливерпуля и феномен Гвардиолы