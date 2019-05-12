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Эмери: Арсенал не смог достичь своей цели в АПЛ

12 мая 23:11 131 Читати українською
Эмери: Арсенал не смог достичь своей цели в АПЛ
Унаи Эмери / фото из соцсетей

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери подытожил результаты чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

"Мы закончили чемпионат далеко от Манчестер Сити и Ливерпуля, но ближе к Тоттенхэму и Челси. Наша цель заключается в том, чтобы продолжать наш проект.

Челси выиграл бронзовые медали, Манчестер Юнайтед проиграл Кардиффу и другие результаты 38-го тура АПЛ

Я горжусь игроками, мы были достойны того, чтобы бороться за топ-4, в последний момент упустили шанс, но мы были близки.

Мы не смогли достичь нашей цели в АПЛ, но у нас есть Лига Европы, чтобы выиграть титул и попасть в Лигу чемпионов", – цитирует Эмери ВВС.

Лондонский клуб закончил сезон АПЛ пятой строчке и гарантировал себе участие в следующем сезоне в Лиге Европы.

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Англия Арсенал Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери
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