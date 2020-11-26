"Я счастлив, что сегодня мы добыли три очка. Нападающему всегда хочется забивать, и я рад, что сделал это сегодня. Ребята в раздевалке говорят, что для меня типично – забивать сложный момент после того, как упустил попроще, но иногда бывает так. Самое главное, что мы победили.

Боруссия М – Шахтер – 4:0 – видео голов и обзор матча

У нас осталось еще две игры в Лиге чемпионов. Мы хорошо выступили в первых встречах с Интером и Реалом, теперь у нас есть шанс набрать больше очков против них или даже выиграть. Но сначала мы должны быстро восстановиться и сосредоточиться на игре Бундеслиги против Шальке. Известие о смерти Диего Марадоны шокировало всех нас. Все знают, каким хорошим футболистом он был. Я, конечно, никогда не видел его вживую, но я видел очень много видео с ним. Он был источником вдохновения для каждого игрока. Мои мысли с его семьей", – приводит слова Эмболо сайт Боруссии М.

Заметим, немецкая команда лидирует в квартете В с восемью очками. Шахтер после 4-х туров Лиги чемпионов набрал лишь четыре пункта.

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