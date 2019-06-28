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Эмболо перешел из Шальке в Боруссию М

20:47 6 Читати українською
Эмболо перешел из Шальке в Боруссию М
Брель Эмболо и Евгений Коноплянка / Фото Getty Images

Форвард Брель Эмболо отныне будет защищать цвета Боруссии Менхенгладбах.

Боруссия Менхенгладбах усилилась нападающим Шальке Брелем Эмболо, сообщает официальный сайт клуба.

"Коноплянка будет искать новый вызов", – генеральный директор Шальке подтвердил уход украинца

Контракт 22-летнего швейцарца с новым клубом рассчитан до лета 2023 года. По информации СМИ, сумма трансфера составляет 10 млн евро.

Брель будет выступать под 36-м номером.

В прошлом сезоне Бундеслиги Эмболо провел 20 матчей, в которых отметился 5-ю голами и тремя ассистами.

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