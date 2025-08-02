Эльверсберг сыграет с Нюрнбергом в первом туре второй Бундеслиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Эльверсберг – Нюрнберг состоится сегодня, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

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Встречу Эльверсберг – Нюрнберг можно посмотреть в прямом эфире на платформе Сетанта Спорт при наличии подписки.

Артем Степанов впервые сыграет за Нюрнберг в официальном матче. Во время предсезонной подготовки украинец регулярно имел игровое время и забивал уже за новый клуб. К слову, в составе Нюрнберга играет бывший игрок Динамо Лука Лочошвили.

Стартовый состав:

Нюрнберг: Райхерт, Грубер, Кнохе, Лочошвили, Яниш, Лубах, Соареш, Юставан, Йилмаз, Бирон, Степанов.