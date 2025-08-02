Эльверсберг – Нюрнберг: стартовые составы и трансляция матча – официальный дебют Степанова, экс-игрок Динамо в основе
Эльверсберг сыграет с Нюрнбергом в первом туре второй Бундеслиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".
Матч Эльверсберг – Нюрнберг состоится сегодня, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Бавария потеряла полузащитника – игрок перенес срочную операцию
Встречу Эльверсберг – Нюрнберг можно посмотреть в прямом эфире на платформе Сетанта Спорт при наличии подписки.
Артем Степанов впервые сыграет за Нюрнберг в официальном матче. Во время предсезонной подготовки украинец регулярно имел игровое время и забивал уже за новый клуб. К слову, в составе Нюрнберга играет бывший игрок Динамо Лука Лочошвили.
Стартовый состав:
Нюрнберг: Райхерт, Грубер, Кнохе, Лочошвили, Яниш, Лубах, Соареш, Юставан, Йилмаз, Бирон, Степанов.