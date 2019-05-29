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Элнени эпически опозорился, став "фотографом" Арсенала накануне финала Лиги Европы

10:07 81 Читати українською
Элнени эпически опозорился, став "фотографом" Арсенала накануне финала Лиги Европы
Мохамед Элнени / Egypt Independent

Полузащитник Арсенала Мохамед Елнени решил попробовать себя в статусе фотографа на предматчевой тренировке перед финалом Лиги Европы.

 

Мохамед Элнени посреди тренировки начал играть с фотокамерой, передает официальный твиттер Лиги Европы. Египтянину помог штатный фотограф, который перевернул камеру.

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Елнени начал фотографировать своего партнера по команде Эктора Бельерина, который чуть позже присоединился к веселью.

Напомним, финал Лиги Европы Челси – Арсенал состоится сегодня в Баку. Начало матча в 22:00.

Челси – Арсенал: анонс финала Лиги Европы

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