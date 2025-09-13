Севилья в рамках 4-го тура Ла Лиги 2025/26 разделила очки с Эльче (2:2). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Севилья свою первую победу в новом чемпионате получили только в предыдущем туре. Перед этим произошло два поражения, поэтому в домашке против Эльче ничья не устраивала. Вот только соперник был непростым – вернувшись из Сегунды, левантийцы отобрали очки у Бетиса и Атлетика.

Первый тайм оказался небогатым на события. Команды нанесли по три удара, суммарно едва наиграв на 0,2 ожидаемых гола. Впрочем, "Роман Санчес Писхуан" таки увидел один реальный – его провели хозяева. Ромеро зацепился за отскок после верховой борьбы Варгаса и вколотил с линии штрафной. Точно в левый нижний!

Футболисты отправились отдыхать при минимальном преимуществе Севильи, однако во втором тайме оно не просто растаяло. Эльче сумел перевернуть игру, забив дважды! На 54-й минуте счет сравнял Андре Силва, замкнув прострел Нету:

На 70-й же минуте Мир вывел гостей вперед, попав прямым ударом со стандарта под ближнюю стойку. 1:2! Других ударов со стороны Эльче во втором тайме не было. Коллектив из Аликанте организовал два гола из двух выстрелов.

Если взглянуть на цифры в статистических порталах, то может показаться, будто Севилья ужасно провела второй тайм. На самом деле нервионцам не везло – они забили аж три гола после перерыва, однако три из них отменили из-за офсайдов. Засчитали только один, на 85-й минуте, и то после просмотра видеоповтора.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу со счетом 2:2! Эльче продолжает беспроигрышное шествие по Ла Лиге, а Севилья добавляет к победе ничью.