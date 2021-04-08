Полузащитник Харви Эллиот не планирует долго набираться опыта в аренде.

"Я собираюсь провести предсезонную подготовку в Ливерпуле с мыслями о месте в первой команде. Какой бы шанс мне не выпал, главное им воспользоваться.

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Если команде нужно будет усиление со скамейки запасных, я хочу быть тем игроком, на которого может рассчитывать тренерский штаб", – цитирует Эллиота CBS Sports.

Летом Ливерпуль приобрел Харви у Фулхэма, но мерсисайдцы решили отдать вундеркинда в аренду в Блэкберн. В нынешнем сезоне Чемпионшипа Эллиот провел 35 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 10-ю ассистами.

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